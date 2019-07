Bauprojekte der Stadt-Sparkasse Solingen : ADFC sieht Radfahrer im Regen stehen

Eine mobile Fahrrad-Abstellanlage hat die Stadt-Sparkasse mit finanziert. Sie steht auf der Düsseldorfer Straße. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Der Ortsverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs sieht radfahrende Mitarbeiter und Kunden der Stadt-Sparkasse benachteiligt. Autofahrern hingegen werde „der rote Teppich“ ausgerollt.

Radelnde Mitarbeiter der Stadt-Sparkasse und Kunden des Kreditinstitutes sehen der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und der Runde Tisch Radverkehr Solingen mit Blick auf die Um- beziehungsweise Neubaumaßnahmen der Sparkasse in Ohligs und am Neumarkt sprichwörtlich im Regen stehen. In einem gemeinsamen Brief der ADFC-Ortsgruppe Solingen und der Runde Tisch Radverkehr werden die Planungen kritisiert und insbesondere bemängelt, dass zu wenig Fahrradabstellplätze ausgewiesen werden.

Zwar sei im Februar dieses Jahres von der Stadt-Sparkasse darauf hingewiesen worden, dass für ausreichend Stellplätze gesorgt werde. Doch bei der Vorstellung der Planung in diesem Monat sei in den Planungen für Ohligs „von Fahrrad-Abstellanlagen keine Rede mehr gewesen“, heißt es in dem Brief. ADFC und Runder Tisch Radverkehr vermuten: Man beschränke sich offenbar auf eine mobile Fahrrad-Abstellanlage, deren Anschaffung von der Sparkasse unterstützt wurde.

Info Sparkasse vermarktet Wohnungen in Ohligs Olbo-Gelände In unmittelbarer Nähe zum Sparkassen-Projekt baut Kondor Wessels auf dem ehemaligen Gelände der Textilfabrik 308 neue Wohnungen. Die Baugenehmigung ist erteilt. Nahezu 300 Pkw-Stellplätze sind bei diesem Projekt vorgesehen, aber auch Abstellplätze für Fahrräder. Von den 308 neuen Wohnungen hat die Stadt-Sparkasse als Kapitalanlage 76 Wohnungen gekauft. Weitere 60 werden von dem Kreditinstitut vermarktet.

Der ADFC befürchtet mit Blick auf den neuen Sparkassen-Standort im ehemaligen Globus an der Düsseldorfer Straße bei gleichzeitigen Einzug eines Rewe-Marktes und der Reaktivierung des dortigen Parkhauses „ein Verkehrschaos“. Das hätte auch Auswirkungen auf die Außengastronomie der umliegenden Cafes/Restaurants. folge: „Die Aufenthaltswirkung wird dort erheblich sinken“, glaubt Bernhard Stoer von der ADFC-Ortsgruppe Solingen. Er ergänzt deshalb: „Wir appellieren an die soziale und kommunale Verantwortung des Unternehmens, die man sich gerne als Sparkassensystem auf die Fahnen schreibt.“

Gerade in der heutigen Zeit sei es doch wichtig, Mitarbeitern und Kunden ein attraktives Umfeld zu schaffen, das eben auch den Radverkehr berücksichtigt. „Autofahrern wird hingegen ähnlich am Standort Grünstraße der rote Teppich ausgerollt“, kritisiert der ADFC.

20 Stellplätze für Fahrräder sollen in der Tiefgarage der neuen Geschäftsstelle Ohligser Markt eingerichtet werden. Foto: Meuter, Peter (pm)

Sparkassen-Sprecher Martin Idelberger nimmt des Brief von ADFC und Runder Tisch Radverkehr „mit Befremden“ zur Kenntnis. „Der ADFC scheint die Planungen unseres Hauses und auch die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter besser zu kennen als wir selbst.“ Fakt sei aber: Die Sparkasse wird in der Tiefgarage der Geschäftsstelle am Ohligser Markt zirka 20 Stellplätze für Fahrräder anbieten. „Wir sind zudem sicher, dass auch bei der Umgestaltung der Ohligser Innenstadt an die Belange aller Zielgruppen gedacht wird“, ergänzt Idelberger. Und sollten Sparkassen-Mitarbeiter mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen wollen, „so finden auch diese hierfür gute Voraussetzungen“, erklärt Martin Idelberger.

Die Planungen für die neue Hauptstelle am Neumarkt in der Innenstadt sind noch nicht abgeschlossen. Idelberger versichert: „Auch hier haben wir die Bedürfnisse der radfahrenden Kunden und Mitarbeiter angemessen im Blick.“ Stand heute nehme man allerdings nicht wahr, „dass uns eine Mehrheit der Kundschaft mit dem Fahrrad ansteuert.“

Bis zum Sommer oder Herbst nächsten Jahres soll die zukünftige Niederlassung des Geldinstitutes in Ohligs im ehemaligen Globus an der Düsseldorfer Straße entstehen. Unter dem Dach der Sparkassen-Zweigstelle mit etwa 30 Mitarbeitern wird ein Lebensmittel-Vollsortimenter sein. „Wir werden eine Summe von rund 20 Millionen Euro investieren“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Stadt-Sparkasse, Stefan Grunwald, bei der Präsentation der Pläne.