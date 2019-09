Erinnerungskultur in Solingen : Verein „Max-Leven-Zentrum“ wurde gegründet

Solingen Verein „Bildungs- und Gedenkstätte Max-Leven-Zentrum Solingen" gegründet. Vorsitzende ist Daniela Tobias.

Der Verein will sich an der praktischen Arbeit des Max-Leven-Zentrums beteiligen, zudem auch Fördermittel, Sponsoren und Spenden einwerben. In der Phase der Entwicklung bis zur Fertigstellung des Neubaus plant der Verein in Kooperation mit dem Solinger Stadtarchiv und weiteren Akteuren bereits aktiv zu werden, indem er unter anderem Veranstaltungen und Ausstellungen organisiert.