Neue Aktionen in Solingen Verdi bestreikt Kitas und Müllabfuhr

Mit den Warnstreiks will Verdi vor der nächsten Verhandlungsrunde am 22. / 23. Februar noch einmal den Drück auf die öffentlichen Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde für den Öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus in Höhe von 500 Euro. Die Arbeitgeberseite hat bislang noch kein Angebot vorgelegt. Aus Sicht der Gewerkschaft ein Unding. „Die Lebensmittel-, Energie- und Benzinpreise reißen tiefe Löcher in die Haushaltskassen der Beschäftigten. Viele von ihnen wissen nicht, wie sie sich und ihre Familien über Wasser halten sollen“, sagte zuletzt die Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper, Stephanie Peifer.