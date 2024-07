Einsatz in Solingen Verdächtiger stellt sich der Polizei

Am 18. Oktober vergangenen Jahres wurde ein zur Tatzeit elf Jahre altes Mädchen auf dem Weg zur Schule in der Düsseldorfer U-Bahn von einem Mann angesprochen. Der Unbekannte folgte der Schülerin nach Verlassen der U-Bahn an der Station Heinrich-Heine-Allee und bedrängte sie im Bereich einer Baustelle an der Kasernenstraße. Der Tatverdächtige fasste der Geschädigten nach ihren Angaben unter die Oberbekleidung an ihre Brust und küsste sie gegen ihren Willen.