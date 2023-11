Verdächtige Person löst Großeinsatz der Polizei aus SEK evakuiert Alexander-Coppel-Schule in Solingen

Das wurde erst einige Zeit später klar: Passanten hatten in Nähe der Schule eine verdächtige Person wahrgenommen, die womöglich eine Schusswaffe mit sich führen sollte. Nachdem es an dieser Schule bereits am vergangenen Sonntagabend eine Bombendrohung per E-Mail gegeben hatte und der Unterricht am darauffolgenden Montag nicht hatte stattfinden können, löste die Polizei gegen 9.30 Uhr Großalarm aus. Denn diesmal waren Kinder in der Schule.