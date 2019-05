Bilanz der Solinger Beratungsstelle : Der Rat der Verbraucherschützer ist gefragt

Solingen Über 11.000 Menschen ließen sich 2018 beraten. Vorsicht ist geboten beim Online-Shoppen und bei Glücksspielen in Online-Kasinos.

Der Rat der Mitarbeiter der Verbraucherzentrale am Werwolf ist weiter gefragt: 11.105 Menschen nahmen im vergangenen Jahr Beratungsleistungen in Anspruch. Das waren gegenüber 2017 zwar gut sechs Prozent weniger, „allerdings haben sich die Internetzugriffe auf die Seiten der Beratungsstelle verdreifacht“, erklärt Dagmar Blum. Die Leiterin der Solinger Beratungsstelle spricht hier von insgesamt 8627 Zugriffen.

Ohnehin scheint der Bereich Umwelt bei Schülern hoch im Kurs zu stehen. So klopfte beispielsweise die Schülervertretung des Gymnasiums August-Dicke-Schule bei der Verbraucherberatung zwecks Unterstützung bei einer Projektwoche zu Umweltthemen an. „Bei Umweltthemen verzeichnen wir eine Steigerung von 20 Prozent“, sagt Umweltberaterin Julia Ogiermann mit Blick auf 39 Klassen und Gruppen in Kindertagesstätten.

Themen seien hier unter anderem auch Abfallvermeidung, Ressourcenschutz oder auch die Frage, wie man die Lebensmittelverschwendung in den Griff bekommen kann, so Ogiermann. „Es geht hier aber auch um allgemeine Energieeinsparungen im Alltag“, ergänzt Energieberater Florian Bublies. Beispielsweise darum, ob warmes Wasser beim Zähneputzen permanent laufen muss.

Zur Vorsicht rät sie auch bei neuen Online-Plattformen, hier würden sich oft versteckte Kostenfallen verbergen. Die Hoffnung auf den billigen Einkauf beim Online-Shoppen auf virtuellen Marktplätzen kann zum teuren Vergnügen werden. So hatte die Shopping-App „Wish“ laut Dagmar Blum zwar für Mode über Elektronik bis hin zur Deko fürs Heim zwischen 60 und 90 Prozent günstiger als im stationären Handel offeriert, doch das Ordern der billigen Produkte kam Kunden teuer zu stehen. So beschwerten sich Ratsuchende in der Beratungsstelle am Werwolf über überraschend in Rechnung gestellte Zollgebühren, Steuern und Versandkosten – zudem über minderwertige Qualität der Waren.