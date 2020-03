Interview mit Dagmar Blum : Auf Gutscheine muss sich keiner einlassen

Dagmar Blum ist die Leiterin der Verbraucherberatung in Solingen. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Dagmar Blum, die Leiterin der Solinger Verbraucherberatung, und ihr Team haben trotz geschlossener Beratungsstelle viel zu tun.

Frau Blum, die Verbraucherberatung hat bis Ende April alle Veranstaltungen, Aktionen, Vorträge und Beratungstermine abgesagt. Steht jetzt das Telefon nicht mehr still?

Blum Wir haben gut zu tun, wir sind während unserer ansonsten regulären Öffnungszeiten vor Ort in der für den Publikumsverkehr geschlossenen Beratungsstelle und erledigen mit zeitgleich zwei Mitarbeitern die telefonischen und E-Mail-Anfragen.

Kontakt Neben der telefonischen Beratung in der Solinger Verbraucherzentrale wurde parallel dazu eine NRW-weite Service-Nummer geschaltet, die zum Ortstarif angewählt werden kann. Die Nummer lautet 0211 33 99 5845, Ansprechpartner sind montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr erreichbar.

Team Am Werwolf sind – die Leiterin eingerechnet – sieben Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter im Einsatz, davon zwei in Vollzeitstellen.

Blum In der Hauptsache sind es Reiserechtsfragen wegen Pauschalreisen, die jetzt nicht stattfinden. Oder aber Anfragen zu Flügen und die damit verbundenen Rechte, wenn der Flug gestrichen worden ist.

Manche Unternehmen bieten auch Umbuchungen oder Gutscheine an.

Blum Wie wissen derzeit ja alle nicht, wie sich die Situation in einem oder zwei Monaten darstellt oder wie lange sie andauert. Wer jetzt aber eine für Mai gebuchte Reise storniert, muss unter Umständen jetzt Stornokosten bezahlen. Je näher der Reisetag liegt, desto höher fallen diese Kosten aus. Allerdings: Besteht im Mai weiter eine weltweite Reisewarnung, dann kann man zu diesem Zeitpunkt immer noch von der Reise zurücktreten und muss gar keine Kosten befürchten. Für den Verbraucher ist die Entscheidung nicht einfach.

Wie verhält es sich mit gebuchten Urlaubsreisen in den Sommerferien beziehungsweise im Juli?

Blum Wer unsicher ist, weil er zum Beispiel zu einer Risikogruppe zählt, für den wäre es günstiger, jetzt die gebuchte Sommerreise zu stornieren. Die Kosten liegen in der Regel bei frühzeitiger Stornierung bei zirka 30 Prozent des Reisepreises. Angaben dazu findet der Verbraucher in den allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit ihres Teams ist die Schuldnerberatung. Gelingt die auch in Zeiten wie diesen?

Blum Wir bekommen von Schuldnern weiter viele Fragen auch am Telefon. Ohnehin ist die Schuldnerberatung bei uns ein wichtiges Standbein und für uns ist es insgesamt sehr wichtig, hier helfen zu können. Die Erstberatung, bei der es in der Regel um die zeitnahe Existenzsicherung geht, wird von uns gewährleistet. Fragen zur Stromrechnung erreichen uns aktuell oder auch zur Mietzahlung. Wir wissen von den Solinger Stadtwerken, dass sie derzeit niemanden den Strom abstellen. Auch Gerichtsvollzieher sind nicht unterwegs.

Die Verbraucherberatungsstelle am Werwolf ist seit dem 16. März geschlossen. Wie haben Sie den internen Arbeitsablauf geregelt?

Blum Wir sind acht Mitarbeiter, nicht alle aber in Vollzeit. In der Beratungsstelle oder aber im Homeoffice sind in der Regel vier Personen erreichbar. Zwei Mitarbeiter sind wegen der Kinderbetreuung bis zum Ende der Osterferien zu Hause. Sie erledigen aber auch von dort aus Aufgaben.