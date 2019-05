Dürpelfest-Bilanz : Party für alle Generationen

Solingen Veranstalter und Polizei ziehen nach dem Dürpelfest positive Bilanz.

Ein positives Fazit zog auch die Polizei: Zwischenfälle hätten sich demnach in einem überschaubaren Rahmen gehalten, heißt es von der Pressestelle. Insgesamt melden die Einsatzkräfte 30 Platzverweise und zwölf Strafanzeigen, die Mehrzahl davon am Samstag, an dem die meisten Besucher in die Ohligser Innenstadt strömten. Nicht im Zusammenhang mit dem Fest stand ein Vorfall am Hauptbahnhof am ansonsten komplett ruhigen Sonntag: Ein Mann hatte dort zwei Beamte verletzt und wurde in Gewahrsam genommen. Aufsehen hatte am Freitagnachmittag ein Hubschrauber erregt, der über Ohligs kreiste. Das hatte mit dem großen Stadtteilfest aber nichts zu tun. Hintergrund war vielmehr ein Übungseinsatz.