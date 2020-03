Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft : Dürpelfest im Mai abgesagt

Solingen Die Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft sagt das 46. Dürpelfest wegen der Corona-Krise ab. Am Abend meldete die Stadt Solingen 36 Corona-Infizierte sowie 449 Menschen in Quarantäne.

Es ist eine Party für alle Generationen: Das Dürpelfest in Ohligs zieht die Massen an. Genau das wird dem Fest, das vom 15. bis 17. Mai stattfinden sollte, angesichts der Corona-Krise wie vielen anderen Veranstaltungen zum Verhängnis. Die Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) als Veranstalter entschied sich „angesichts der aktuellen Entwicklung“ zur Absage.

„Das Dürpelfest bedeutet uns viel. Aber mit Blick auf die Prognosen des Robert-Koch-Instituts für die kommenden Monate sowie der Richtlinien für Veranstaltungen halten wir die Absage für die einzig richtige und mögliche Entscheidung“, erklärte der OWG-Vorstand in einer Pressemitteilung. Zumal das Dürpelfest große Menschenmengen bedeute und auch einen intensiven und eng verzahnten Einsatz von Technischem Hilfswerk, Malteser Hilfsdienst, Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und unzähligen anderen Kräften nach sich ziehe. Der OWG-Vorstand ist gleichwohl zuversichtlich, „dass wieder bessere Zeiten kommen, in denen auch in Ohligs wieder fröhlich gefeiert werden kann“, hieß es.