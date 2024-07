Schule in Solingen Vandalen sorgen für großen Schaden in Berufskolleg

Bereits am Montag, 1. Juli, war ein Schaden in kleinerem Umfang entdeckt worden, heißt es weiter aus dem Rathaus. Ein weiterer mit deutlich größerem Ausmaß zeigte sich am nachfolgenden Donnerstag: Wohl im Laufe des Mittwochs war im dritten Obergeschoss der Siphon eines Waschbeckens abgetreten und der Wasserhahn am Waschtisch aufgedreht worden.