Hochwasserschutz in Solingen, Remscheid und Wermelskirchen „Urbane Sturzflut“ trifft Café Hubraum

Ohne Worte“, so hat Richard Zöllner, Betreiber des Café Hubraum, ein Video auf seiner Facebook-Seite kommentiert. Darin ist zu sehen, wie am Mittwoch, 21. Mai, Regenwasser in Strömen auf das Gelände des Gastronomiebetriebes fließt. Tische und Stühle im Innenhof stehen in einer braunen Brühe.