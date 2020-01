Handwerkerfrauen : Jutta Monscheuer bleibt weiter UFH-Vorsitzende

Solingen Jutta Monscheuer wurde erneut zur Vorsitzenden der Unternehmerfrauen im Handwerk gewählt.

Erstmalig konnten die Unternehmerfrauen und die IKK classic die Kreishandwerkerschaft als Partner für einen Abend zum Thema Stress adé im Haus Müngsten gewinnen. Diese Veranstaltung wird am 23. April angeboten. Zuvor heißt es am 17. Februar „Attacken aus dem Internet – Schwachstelle Mensch“, am 6. März gibt es eine Betriebsbesichtigung im Wüsthof Dreizack. am 20. März heißt es – Betriebsbesichtigung: Wie schaffe ich mein Ziel? Referent ist Joej Kelly.