Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Solingen : Unternehmen bieten mehr Stellen an

Solingen Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober gegenüber dem Vormonat um 183 Personen auf 7482 zurückgegangen. Das entspricht einer Erwerbslosenquote von 8,6 Prozent.

Im Gegensatz zu den Nachbarstädten Wuppertal und Remscheid wurden in Solingen im Oktober deutlich mehr Stellen gegenüber dem Vormonat gemeldet. Immerhin 284 Arbeitsangebote – 66 mehr als im September – wurden den Arbeitsvermittlern angeboten. „Mit dem Herbst kehrt die Dynamik in den Arbeitsmarkt zurück“, sagt der Leiter der Agentur für Arbeit Solingen- Wuppertal , Martin Klebe. Im Bestand hat die Agentur derzeit noch etwas mehr als 1000 Stellenangebote.

Weiter in Bewegung ist auch der Ausbildungsstellenmarkt – in Solingen wie im Bergischen. Zumal das Ausbildungsstellenjahr nicht wie üblich wegen der Corona-Pandemie am 30. September endete. Erst zu Beginn des neuen Jahres soll Bilanz gezogen werden. Das haben die Partner im Ausbildungskonsens – unter anderem Arbeitsagentur, Bergische IHK und Handwerk – so vereinbart. „Wir wollen trotz Corona möglichst viele Ausbildungsplätze besetzen und möglichst vielen Jugendlichen gerade in diesen Zeiten eine berufliche Perspektive eröffnen“, sagt Martin Klebe.