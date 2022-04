Café Meyer in Solingen : Neuanfang nach der Flut in Unterburg

Das Cafe Meyer in Unterburg hat seit 6. April wieder geöffnet. Foto: Peter Meuter

Solingen Seit dem 6. April hat das Café Meyer wieder geöffnet. Bei dem Jahrhunderthochwasser im Sommer 2021 wurde das Gebäude – wie viele andre Häuser – schwer beschädigt. Aber jetzt gibt es im Ort wieder eine Aufbruchstimmung.

Die zurückliegenden Osterfeiertage nutzten, wie nicht anders zu erwarten, auch in diesem Jahr wieder viele Solinger, um einen Ausflug in die nähere oder weitere Umgebung zu unternehmen. So herrschte beispielsweise in Burg am Wochenende reichlich Betrieb, was dazu führte, dass sich Olaf Meyer als Besitzer des gleichnamigen Café Meyer in unmittelbarer Nähe zur Wupperinsel in Unterburg fast ein weinig zurückversetzt fühlte in die Zeit vor dem 14. Juli 2021.

Doch natürlich lassen sich auch in Burg die Uhren nicht einfach zurückdrehen, weswegen Meyer lieber nach vorne blickt. Am 14. Juli vergangenen Jahres musste der Café-Besitzer – wie viele andere Menschen in Unterburg – hilflos mitansehen, wie innerhalb weniger Stunden praktisch seine gesamte Existenz zerstört wurde. An jenem Tag wurde der kleine Ort am östlichen Stadtrand von Solingen nämlich von einem Jahrhunderthochwasser heimgesucht, so dass den Bewohnern nichts anderes übrig blieb, als Unterburg fluchtartig zu verlassen.

INFO Gebäude blickt auf lange Geschichte zurück Inhaber Olaf Meyer.⇥Foto: Meuter Foto: Peter Meuter Historie Inhaber Olaf Meyer betreibt das Café in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wupperinsel seit Mai 2007. Kurz nach der Eröffnung wurde Unterburg schon einmal von einem – wenn auch weniger katastrophalen – Hochwasser getroffen. Das Fachwerkhaus stammt aus dem Jahr 1640, also aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Es verfügt über eine im Sommer bei vielen Gästen ausgesprochen beliebte Terrasse.

Bis heute sind die Folgen der Flutkatastrophe beinahe allgegenwärtig. Tritt Olaf Meyer zum Beispiel auf den Vorplatz seines Cafés, dann fällt sein Blick auf der rechten Seite auf das Sparkassengebäude, das bei dem Hochwasser so schwer beschädigt wurde, dass im Augenblick niemand zu sagen vermag, ob das alte Gemäuer überhaupt noch zu sanieren ist.

Bei dem Hochwasser Mitte Juli vergangenen Jahres stand das Café Meyer meterhoch unter Wasser – auf diesem Foto war der Pegel schon wieder deutlich gesunken. Foto: Peter Meuter

Trotzdem mache sich mittlerweile so etwas wie Aufbruchstimmung breit, sagt Olaf Meyer, dessen Café seit dem 6. April wieder für Gäste geöffnet ist. „Es gibt zwar erst einmal nur Kuchen und Torten, da die Küche noch nicht ganz einsatzbereit ist“, berichtet Meyer. Aber wichtig ist zunächst vor allen, dass es überhaupt weitergeht – und die Gäste dem kleinen Café in der Zeit nach dem Hochwasser die Treue gehalten haben.

„Viele Stammgäste haben uns auch finanziell geholfen“, sagt Olaf Meyer, bei dem die Flut vor rund neun Monaten einen Gesamtschaden von mehreren hunderttausend Euro angerichtet hat. Zwar war das Gebäude gegen Hochwasserschäden versichert. Doch die Inneneinrichtung, die praktisch vollständig zerstört wurde, war nicht abdeckt gewesen. Inzwischen sieht das Café Meyer innen wieder wie neu aus. „Es musste beinahe alles erneuert werden. Das Haus wurde fast bis auf den Rohbau leer geräumt“, erinnert sich Besitzer Meyer, während ein Handwerker damit beschäftigt ist, der Fassade einen frischen Anstrich zu verpassen.

Die Gäste genossen am Osterwochenende Kaffee und Kuchen auf der renovierten Terrasse. Foto: Peter Meuter