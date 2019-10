Forum Studium : „Forum Studium“ in der August-Dicke-Schule

Mitte Im Gymnasium August-Dicke-Schule wird am 6. November „Forum Studium“ angeboten.

(uwv) Nach der Ausbildungsbörse in diesem Monat im Schulzentrum Vogelsang mit rund 50 beteiligten Unternehmen wird nun erneut der Informationstag rund ums Studium – „Forum Studium“ – angeboten, und zwar am Mittwoch, 6. November, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr, im Gymnasium August-Dicke-Schule, Schützenstraße 44.

In diesem Jahr wurden neben den Solinger Schulen auch Schulen aus Remscheid, Wuppertal, Leverkusen, Monheim, Wermelskirchen, Langenfeld, Hilden, Burscheid, Haan, Leichlingen, Velbert, Radevormwald, Erkrath und Marienheide angeschrieben. Für Eltern gibt es spezielle Vorträge „Rund ums Studium“, in denen es auch um Finanzierunghilfen geht. In den Vorträgen werden Themen wie „Dual Studieren“ (16.30-17:15 Uhr/Raum 54), „Wege einer guten Studienentscheidung“ (16.30-17.15 Uhr/Raum 55) behandelt. Aber auch „Freiwilligendienste – eine gute Alternative zwischen Schule und Beruf“ (17.30-18.15 Uhr/Raum 54) sowie „Wie bewerbe ich mich richtig für ein Studium? Tipps zu Bewerbung, Einschreibung und Hochschulstart (17.30-18.15 Uhr/Raum 55) stehen auf dem Vortragsprogramm. Abgerundet werden die Vorträge in der Zeit von 18.30-19.15 Uhr mit den Themen „Studienfinanzierung Arbeiterkind (Raum 54) und „Wie unterstütze ich mein Kind sinnvoll im Studienorientierungsprozess?“