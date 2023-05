Solinger wurde verletzt Prozessbeginn nach Unfall und Einbruchserie

Der 44-Jährige war bereits auf der Flucht vor der Polizei, als er an der Solinger Stadtgrenze einen Unfall verursacht haben soll. In den Morgenstunden des 16. Februar 2023 hatte es zwischen Ohligs und Langenfeld auf der Haus-Gravener-Straße in der Nähe des Segelflugplatzes gekracht, anfangs sah alles nach einem Auffahrunfall aus. Mittlerweile ist klar: Der Angeklagte war auf Diebestour in den umliegenden Städten unterwegs und schon im Visier der Polizei, nachdem er auf der A 3 mit seinem Mercedes A-Klasse zwischen Solingen und Langenfeld in Schlangenlinien gefahren sein soll. Das war der Besatzung eines Rettungswagens aufgefallen, die daraufhin die Polizei alarmiert hatte. Die hatte auch nach dem Fahrer gesucht, ihn aber nicht mehr angetroffen.