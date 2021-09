Verteidigung lässt Vater überprüfen : Unerwartete Wendung im Solinger Kindsmordprozess

Trauer nach Tod von fünf Kindern in Solingen

Exklusiv Solingen/Wuppertal Im Prozess um den Mord an fünf Kindern in Solingen hat es eine überraschende Wende gegeben: Die Verteidigung will prüfen lassen, ob der Vater der vier jüngsten Kinder deren Tötung in Auftrag gegeben hat, um sich der Unterhaltspflichten zu entledigen.