Arbeitsmarkt in Solingen Ein erschreckendes Umfrage-Ergebnis

So weit die Theorie. Doch es gibt laut Hans-Böckler-Stiftung aber auch Konstellationen, in denen der Abstand zwischen Lohn und Bürgergeld nicht mehr sehr groß ist. Von daher sieht der Sprecher der VBU-Geschäftsführung Handlungsbedarf. Er rät der Bundesregierung, das System des Bürgergeldes zu ändern. „Sozialleistungen sollen Menschen in Notlagen helfen – nicht aber Anreize bieten, sich aus dem Arbeitsmarkt zu verabschieden, um stattdessen Sozialleistungen zu beziehen, so Wolfgang Kleinebrink.