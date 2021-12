St. Josef-Klinik in Hilden wird ausgebaut : Kplus-Gruppe gibt Krankenhaus-Standort in Solingen auf

Die Tage der St. Lukas Klinik im Solinger Stadtteil Ohligs sind gezählt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen / Hilden In einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz informiert die Geschäftsführung der Kplus Gruppe darüber, den Krankenhaus-Standort in Solingen in den kommenden vier Jahren aufzugeben. In dieser Zeit soll die St. Josef-Klinik in Hilden erweitert werden.

Dem Wortlaut der Einladung zum Pressegespräch in die St. Lukas Klinik war bereits zu entnehmen, dass über ein einschneidendes Thema informiert werden sollte. „Wir stehen vor großen Veränderungen in der Kliniklandschaft. Verschiedene Studien zur Krankenhausdichte und die zuletzt angestrebte Krankenhausplanung des Landes Nordrhein-Westfalen haben die Entwicklung noch einmal beschleunigt.“

Als Reaktion auf diese Veränderungen wird die Klinik an der Schwanenstraße im Solinger Stadtteil Ohligs bis 2026 geschlossen. Zugleich soll das St. Josefs-Krankenhaus in Hilden ausgebaut werden. Die Ärzte und Mitarbeiter wurden am Dienstagvormittag über die Pläne informiert.

Die Stadt Solingen bedauerte derweil den Rückzug der Kplus-Gruppe aus Solingen. „Wir bedauern sehr, diesen Krankenhausstandort in Solingen zu verlieren. Ich hätte mir eine andere Entscheidung des Krankenhausträgers gewünscht“, sagte Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) am Dienstag in einer ersten Reaktion. Nun, so Kurzbach, gehe es darum, dafür zu sorgen, dass das Aus der St. Lukas Klinik nicht zu einer Schwächung der Gesundheitsversorgung für die Bürger führe.

Bereits zur Jahresmitte hatte die Geschäftsführung der Kplus-Gruppe der Stadt und der Geschäftsführung des Städtischen Klinikum Solingen mitgeteilt, dass sie eine Umstrukturierung ihrer Standorte vornehmen wolle. In diesem Rahmen sollen die medizinischen Fachabteilungen der St. Lukas Klinik in Solingen auf die anderen Standorte – insbesondere in Haan und in Hilden – verlagert werden. Die Kplus-Gruppe schlägt laut Stadt vor, die neurologische Notfallbehandlung von der St. Lukas Klinik nach Hilden zu verlegen und zusätzlich eine vollwertige Dependance im Städtischen Klinikum Solingen zu betreiben.

Dr. Martin Eversmeyer, Vorsitzender der Geschäftsführung des Städtischen Klinikums Solingen, weist darauf hin, dass es nun für den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung des Klinikums wichtig sei, dass ein Kooperationsvertrag mit Absicherung über die Krankenhausplanung NRW geschlossen werde: „Nach der ersten Unterrichtung über die Pläne der Kplus-Gruppe in diesem Jahr haben wir in den anschließenden Gesprächen verdeutlicht, dass ein Ausbau unseres Hauses für die Versorgung der Bevölkerung dringend notwendig ist. Insgesamt sehe ich uns auf einem guten Weg. Mehr Klarheit werden wir bekommen, wenn die weiteren Gespräche unter Hinzuziehung der Krankenkassen und des Ministeriums im Frühjahr 2022 geführt sind. Wir werden keinen Plänen zustimmen, die die Versorgung der Bevölkerung, insbesondere im Schlaganfallbereich, gefährden. In die Standorte der Kplus-Gruppe und des Klinikums müssen zusätzliche Investitionsmittel fließen, dafür ist eine Unterstützung des Landes unumgänglich."