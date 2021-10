Polizei in Solingen sucht Zeugen : Unbekannter überfällt Frau auf Heimweg

Wuppertal Nach dem Überfall auf eine Solingerin sucht die Polizei Zeugen. Ein Unbekannter hat versucht, die Frau auf dem Heimweg zu schlagen und zu berauben.

(c-st) Die Polizei berichtet von einem Überfall auf der Melbeckstraße in der Nacht zu Samstag. Eine 49-jährige Solingerin war demnach gegen 2.15 Uhr auf dem Heimweg von einer Gaststätte, als ein Unbekannter sie ansprach. Wie die Polizei meldet, hielt er die Frau an und versuchte mehrfach, ihr ins Gesicht zu schlagen. Anschließend entriss er der Frau die Handtasche und floh damit in Richtung Kirschbaumer Straße. Laut Zeugenbeschreibung war der Unbekannte schlank, etwa 1,75 Meter groß, hatte „braune Hautfarbe, lockige Haare und war mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet“, so die Polizei. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/2840 zu melden.