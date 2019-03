Polizeiermittlungen in Solingen: Kamera bei Girls’Day der Feuerwehr auf Toilette entdeckt

Solingen Während des Projekttages „Girls’Day“ ist in der Damentoilette der Berufsfeuerwehr in Solingen eine Kamera gefunden worden. Die Feuerwehr informierte die Eltern der Mädchen, die Polizei sucht den Täter.

Der deutschlandweite Projekttag „Girls’Day“, bei dem Betriebe und Unternehmen Schülerinnen eher männerdominierte Berufe näher bringen wollen, ist in diesem Jahr in Solingen von einem schwerwiegenden Vorfall überschattet worden. Denn wie ein Sprecher des auch für die Klingenstadt zuständigen Polizeipräsidiums Wuppertal am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt hat, ist während der Informationsveranstaltung am Donnerstagnachmittag auf der Damentoilette in der Wache Wald der Solinger Berufsfeuerwehr am Frankfurter Damm eine Kamera entdeckt worden.