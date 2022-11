Unbekannte sprechen Schüler an : Polizei verstärkt Präsenz vor Solinger Schulen

Vor der Grundschule Gottlieb-Heinrich-Straße sollen zwei Unbekannte vergangene Woche Kinder angesprochen haben. Foto: Peter Meuter

Solingen Viele Eltern sind in Sorge, weil Unbekannte am Freitag vor einer Schule in Wald Kinder belästigt haben sollen. Die Polizei nimmt die Vorgänge ernst und fährt öfter Streife, zumal es zuletzt mehrere Fälle gab. Eine heiße Spur fehlt aber.

Nachdem zwei bislang noch unbekannte Männer am zurückliegenden Freitag versucht haben sollen, an der Grundschule Gottlieb-Heinrich-Straße in Wald ein Kind anzusprechen und Süßigkeiten anzubieten, ist die Verunsicherung sowohl bei den Eltern und ihren Kindern, als auch bei den Lehrern groß. Denn tatsächlich ist es in den vergangenen Wochen bereits mehrfach zu vergleichbaren Fällen gekommen, sodass sich viele Mütter und Väter in Solingen die Frage stellen, wie ihre Kinder vor solchen Belästigungen besser geschützt werden können.

Und auch bei der Polizei nimmt man die Vorkommnisse sehr ernst. So ist im zuständigen Kriminalkommissariat inzwischen ein Polizeibeamter für die Gesamtheit aller Meldungen abgestellt worden. Wobei zuletzt direkt vor Ort noch weitere Maßnahmen ergriffen worden sind, um die Sicherheit zu erhöhen. So wurden sowohl die Fußstreifen der Polizei als auch die Besatzungen von Streifenwagen dazu angehalten, die Schulen im gesamten Stadtgebiet häufiger anzufahren und dort verstärkt ein Auge auf möglicherweise verdächtige Personen zu werfen sowie auf sonstige Auffälligkeiten zu achten.

INFO Bei Belästigungen umgehend 110 wählen Verhaltenshinweis Die Polizei rät allen Eltern, aber auch Lehrkräften, Kinder immer wieder auf Gefahren aufmerksam zu machen. So sollten Kinder unter allen Umständen dazu angehalten werden, niemals mit Fremden mitzugehen, auch wenn diese Geschenke in Aussicht stellen. Wichtig ist zudem, dass die Polizei nach Bekanntwerden eines Vorfalls umgehend unter der Notrufnummer ☏ 110 alarmiert wird.

„Darüber hinaus befinden sich auch die Beamten unserer Bezirksdienste in einem engen Kontakt mit den Schulen“, sagte ein Sprecher des unter anderem für die Sicherheit in Solingen verantwortlichen Polizeipräsidiums Wuppertal am Montag. Gleichzeitig rief die Polizei noch einmal dazu auf, alle Vorkommnisse umgehend zu melden. „Man sollte auf keinen Fall zögern und sofort zum Telefon greifen“, unterstrich der Polizeisprecher, der in diesem Zusammenhang betonte, ein Anruf könne über die normale Rufnummer der Polizei oder besser noch über den Notruf unter ☏ 110 erfolgen.

Denn im Ernstfall komme es, so der Sprecher, auf jede Minute an. „Es ist wichtig, schnell zu reagieren und mögliche Belästigungen umgehend zu melden, da verdächtige Personen später zumeist nicht mehr anzutreffen sind“, sagte der Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Oftmals würden die Vorfälle nämlich zunächst einmal über die sozialen Medien im Internet kommuniziert, weswegen wertvolle Zeit verstreiche, ehe die Polizei schließlich eingeschaltet werde – wenn überhaupt.

So seien bei den bisher vorliegenden Meldungen – es handelt sich mit dem Vorfall von der Gottlieb-Heinrich-Straße am vergangenen Freitag um insgesamt fünf Fälle – die Informationen eher spärlich gewesen, sodass es zu keiner Aufnahme von Anzeigen gekommen sei, hieß es am Montagnachmittag vonseiten der Polizei.

Ebenfalls aus diesem Grund sind die zuständigen Beamten im Augenblick nicht in der Lage, eventuelle Zusammenhänge zwischen den Vorfällen zu erkennen, die gegebenenfalls Rückschlüsse darauf zuließen, inwieweit die möglichen Belästigungen auf das Konto ein und derselben Personengruppe gehen. Auffallend ist jedoch, dass die Meldungen aus Solingen allesamt ausschließlich aus den Bereichen von Schulen beziehungsweise von einer Musikschule bei der Polizei eingingen.