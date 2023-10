Spieleautor für TV-Shows „Wir sind die DJs, die die Party am Laufen halten“

Ulrich Anders ist dann in seinem Element. „Fernsehen hatte für mich schon immer eine große Faszination“, sagt er. Nach dem Studium arbeitete er als Musikjournalist bei EinsLive, dann als Kulturjournalist bei der Deutschen Welle. Aber es war fast so, als würde das Fernsehen nach ihm rufen: Also wechselte er ins Casting eines TV-Studios, wurde dort als Spieleautor entdeckt und erfüllte sich den TV-Traum. „Man muss in diesem Beruf Fernsehen lieben“, sagt Anders. Er sei überhaupt kein Typ für Brettspiele. Aber er habe ein Gespür dafür, was anderen Spaß mache. Und er hat Leidenschaft – für seinen Beruf, für die Spiele und fürs Fernsehen. Und deswegen verliert dieses Brummen am Anfang der Show für den Spieleautor nie an Magie.