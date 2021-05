Corona-Regeln in Solingen : Was sich ab Donnerstag ändert

Aktuell gilt in Solingen noch eine Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. Diese könnte am kommenden Donnerstag aufgehoben werden. Foto: Peter Meuter

Solingen In Solingen liegt der Inzidenzwert am Donnerstag knapp unter 100. Für Geimpfte, Getestete und Gesundete kündigen sich mehr Möglichkeiten an. Für die Klingenstadt gelten in Kürze folgende Regeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fünf Werktage (Sonn- und Feiertage zählen nicht mit) muss in einer Stadt oder einem Kreis der Inzidenzwert unter 100 sein, dann wird die Bundesnotbremse aufgehoben. Es gilt dann die Corona-Schutzverordnung mit aktuellen Regeln. Für Solingen bedeutet das, dass es erst nach Pfingsten weitere Lockerungen geben kann – sofern an den folgenden Werktagen die Inzidenz weiter unter 100 bleibt. Donnerstag nächster Woche wären Lockerungen für Geimpfte, Gesundete und Personen mit negativem Schnelltest-Ergebnis möglich.

Folgende Regelungen gelten aktuell in Solingen bei stabilen Inzidenzwerten unter 100:

Kontakte Eigener Haushalt plus eine Person (plus Kinder bis einschließlich 14); bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten (plus Kinder bis 14); Reglementierung der privaten Wohnung entfällt.

Gastronomie Außenbereich kann öffnen, für Gäste und Bedienung gelten die drei G’s – also negative Getestete beziehungsweise Gesundete und Geimpfte.

Beherbergung Übernachtungen in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen sind für 3G’s möglich, ebenso private Übernachtung in Hotels mit negativem Test bei einer Auslastung von 60 Prozent.

Sport Kontaktfrei dürfen 20 Personen auf Sportanlagen unter freiem Himmel aktiv sein. Bei Kontaktsport unter freiem Himmel gelten die allgemeinen Kontaktregeln. Ausnahme: Gruppen bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren. Zuschauer unter freiem Himmel sind erlaubt – mit negativem Test und bis 20 Prozent Kapazität.

Freizeit Zoos und Tierparks dürfen öffnen bei begrenzter Besucherzahl (mit Terminbuchung, Rückverfolgbarkeit). In Freibädern (ohne Liegewiese) ist nur Bahnenschwimmen erlaubt. Minigolf, Seilbahn in Burg und Schwebefähre in Müngsten können den Betrieb wieder für die 3 G’s aufnehmen.

Körpernahe Dienstleistung Am Kunden zulässig mit besonderen Hygienebedingungen.

Schulen und Kitas Laut Bundesnotbremse zählt hier der Schwellenwert bis 165. Ist er darüber, gibt es in den Kitas bedarfsorientierte Notbetreuung, liegt er darunter ist eingeschränkter Regelbetrieb angesagt.

Bei den Schulen steht in Solingen seit dem 10. Mai Wechselunterricht auf dem Stundenplan. Denn der Bundesnotbremse zufolge muss bei einem Wert zwischen 100 und 165 Wechselunterricht stattfinden. Liegt er darüber, ist Distanzlernen vorgesehen. Alle Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen laut Landesregierung vom 31. Mai an wieder zum täglichen Präsenzunterricht in voller Klassenstärke zurückkehren. Voraussetzung hierfür ist eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz.