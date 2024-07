Syrer verletzte 33-Jährigen Über vier Jahre Haft nach lebensgefährlichem Messerangriff in Solingen

Ein Polizeibeamter, der im Prozess als Zeuge gehört wurde, schilderte die Ereignisse in der Silvesternacht so: „Es war laut, überall wurde geböllert“. In derselben Nacht waren Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Hasselstraße mit Raketen, Flaschen und Steinen angegriffen worden. Die Rettungskräfte waren wegen einer brennenden Matratze dorthin geeilt, die Polizeibeamten mussten die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten beschützen. Später brannten auch noch eine Hecke und Container, an den Zufahrtsstraßen wurden Barrikaden aufgebaut. Mehr als 60 Polizisten waren in der Silvesternacht im Einsatz, gegen 3.45 Uhr hatte sich die Lage wieder beruhigt.