Ausbildungsmarkt : Über 100 Jugendliche suchen noch einen Ausbildungsplatz

Solingen 82Ausbildungsplätze sind noch nicht besetzt. Unternehmen suchen bereits für 2020 Nachwuchs.

So ist die Relation der Stellen zu den Bewerbern in der Klingenstadt am ungünstigsten. Hier kommen rein rechnerisch auf 100 Bewerber lediglich 68 Ausbildungsplätze. In Remscheid ist dieses Ergebnis deutlich besser mit 100 Bewerbern, die unter 94 Stellen wählen können. In Wuppertal kommen auf 100 Bewerber 79 Angebote. Zwar sind im Handwerk noch nicht alle Ausbildungsverträge unter Dach und Fach, doch geht der für Ausbildung zuständige Abteilungsleiter der Kreishandwerkerschaft Solingen-Wuppertal, Sascha Bomann, davon aus, dass am Ende des Jahres „ein kleines Plus an Verträgen stehen wird. Aktuell sind es 460 in Wuppertal und 239 in Solingen.