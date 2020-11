Gräfraths Bezirksbürgermeister gestorben : Trauer um Udo Vogtländer

Info

Politik Vier Jahrzehnte hat sich Udo Vogtländer in der Bezirksvertretung Gräfrath engagiert. Viele Jahre davon als Bezirksbürgermeister. Bei der Kommunalwahl am 13. September diesen Jahres trat Vogtländer erneut an. Die SPD in Gräfrath erreichte vier Sitze in der 13 Köpfe zählenden Bezirksvertretung, ebenso viele wie die CDU. Vogtländer, am 5. Februar 1949 geboren und seit 47 Jahren Mitglied der SPD, hatte gute Aussichten, erneut zum Bezirksbürgermeister gewählt zu werden.