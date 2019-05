Gesundheitsmanagement : Druckerei Ullrich – ein „gesunder Betrieb“

Mitte Die Krankenkasse IKK classic unterstützt Unternehmen bei der Einrichtung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Die Koordination der „gesunden“ Angebote übernimmt die Belegschaft.

Arbeiten, bis der Arzt kommt? Nicht in „gesunden“ Betrieben wie denen der U-Form-Gruppe. In die Druckerei an der Cronenberger Straße kommt zweimal im Monat nicht der Arzt, sondern ein Masseur. „Das ist eine der am besten angenommenen Sozialleistungen“, sagt Geschäftsführerin Marie-Luise Hasler – obwohl die Mitarbeiter einen kleinen Beitrag dafür zahlen. Andere Angebote, fit zu bleiben, sind gratis – und gelten sogar als Arbeitszeit. „Das macht nicht jedes Unternehmen so“, lobt Elke Markelj, Regionalgeschäftsführerin bei der IKK classic.