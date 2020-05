Aktion Ferien(s)pass : Ferien(s)pass trotz Corona-Krise

Die engagierten Macher des Ferien(s)passes: Felizitas Marx und Daniel Hermanns. Foto: Vetter Foto: Uwe Vetter

Solingen Die Aktion Ferien(s)pass findet trotz der Pandemie statt, und zwar in den Schulferien vom 29. Juni bis zum 11. August. Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren können unter 320 Angeboten auswählen.

Das Programmheft für den Ferien(s)pass in den Schulferien vom 29. Juni bis 11. August war bereits gedruckt. Doch dann erreichte das Coronavirus auch Solingen mit voller Wucht. Doch den Ferien(s)pass absagen, das kam für Felizitas Marx, Geschäftsführerin Katholische Jugendagentur Wuppertal, und Daniel Hermanns, Leiter des Solinger Ferien(s)passes, nicht in Frage. Gleichwohl betonten Marx und Hermanns am Mittwoch: „Wir mussten angesichts der Pandemie umdenken. Der Ferien(s)pass und die Kinder-Oase sind in diesem Jahr eine ganz besondere Herausforderung.“

Einige Beschränkungen gibt es wegen des Coronavirus, aber auf der anderen Seite wie immer auch Erholung und gute Bildungsmöglichkeiten. 320 Aktionen sind nun geplant, die aber immer wieder auf den Prüfstand kommen, sollte sich Änderungen oder Lockerungen im Zuge der Corona-Krise ergeben. „Wir haben zunächst alle Aktionen auf maximal zehn Personen beschränkt“, sagt Daniel Hermanns.

Info Ferien(s)pass sucht immer wieder Betreuer Geschichte Das Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren findet in diesem Jahr bereits zum 42.Mal statt. 2018 wurde der 40. Geburtstag der Aktion gefeiert. Betreuer 40 bis 50 Betreuer, überwiegend junge Erwachsene, unterstützen den Ferien8s)pass. Betreuer werden ganzjährig gesucht, sie können sich im Ferien(s)pass-Büro am Eiland 10 melden. www.ferienpass.net

25 zunächst vorgesehene Veranstaltungen, wie unter anderem Fahrten mit Reisebussen in Freizeitparks, wurden aus dem Programm aber gestrichen. „In den Bussen können wir den Sicherheitsabstand nicht gewährleisten“, erklärt der Leiter des Ferien(s)passes. Der Besuch von Zoos ist aber vorgesehen. so ein ganztägiges Angebot des Duisburger Zoos. „Hier fahren wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin“, sagt Hermanns.

Herausgenommen aus dem Programm hat man dagegen Schwimmbad-Besuche. Neu ins Programm aufgenommen wurden dafür beispielsweise Bogenschießen oder Klettern. Überdies eine Segway-Offroad-Tour und einige kreative Angebote. „Unsere Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren“, sagen Felizitas Marx und Daniel Hermanns. Insgesamt sind über 6000 Plätze buchbar, es gibt 130 verschiedene Anbieter von Aktionen.

Die Kinder-Oase in der dritten und vierten Schulferienwoche wird erneut auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge am Flockertsholz in Gräfrath stattfinden. „Hier sind wir mitten in der Natur, aber auch hier werden wir die Hygienevorschriften einhalten“, versichert die Geschäftsführerin der Katholischen Jugendagentur Wuppertal.

Dennoch, der Ferien(s)pass setzt auch in Corona-Zeiten auf Begegnung und Gemeinschaft. Und die Aktion fördert auch das interkulturelle Miteinander. Am Montag dieser Woche startete der Verkauf der Ferienpässe, abgesagt wurde aber das Auftakt- und Familienfest, das eigentlich am kommenden Samstag auf dem Gelände von St. Engelbert über die Bühne gehen sollte. Der Passverkauf ist auf das Ferien(s)pass-Büro am Eiland 10 (Eingang über den Parkplatz) und Filialen der Stadt-Sparkasse beschränkt. Aktionsbuchungen können ausschließlich im Büro am Eiland 10 vorgenommen werden – auch bereits für die Herbstferien-Aktion.