Kunst in Solingen Trio stellt in der Galerie SK anspruchsvolle „Zwischenwelten“ aus

Der Maler Nicolàs Galindo kommt aus Kolumbien und hat bereits in seiner Heimat einen Master in Fine Art absolviert. Auch er steht kurz vor seinem Studienabschluss in Alfter. Seine Acrylbilder sind alle in den letzten fünf Jahren in Deutschland entstanden und oszillieren zwischen figurativer und abstrakter Malerei. Sein Thema sind grundlegende Fragen: „Wie nehmen wir Realität wahr? Wie entstehen Bild-Illusionen?“ Er untersucht Licht- und Schattenwirkungen, Farbmodulationen als raumillusionäre Mittel und kombiniert Illusionäres mit abstrakten Farbflächen zu landschaftlich surrealen Welten.