Einsatz in Solingen Trickbetrüger erbeuten Bargeld von Seniorin

Wie es vom Polizeipräsidium Wuppertal heißt, habe sich am Donnerstag ein bislang unbekannter Täter telefonisch bei der Seniorin gemeldet und sich als Polizeibeamter vorgestellt. Der vermeintliche Polizist sei Mitarbeiter des „Einbruchsdezernats in Solingen“. Er teilte der Geschädigten mit, dass ihre persönlichen Daten veröffentlicht worden seien. Demnach sei ihr Geld bei ihrer Bank nicht mehr sicher. Die Staatsanwaltschaft würde das Geld für sie verwahren. Am Folgetag übergab die Seniorin eine höhere Summe Bargeld an den Betrüger.