Nach Brandstiftung mit vier Toten in Solingen Stiller Trauermarsch in Gedenken der getöteten Familie angekündigt

Der Trauerzug startet am Samstag, 30. März, um 14.30 Uhr auf dem Neumarkt. Von dort führt er schweigend über Ufergarten und Kölner Straße zum Haus an der Grünewalder Straße 69, wo in der Nacht auf Montag eine bulgarische Familie bei einem Großbrand getötet wurde und mehr als 20 Menschen zum Teil schwerstverletzt wurden.