Stiller Trauermarsch in Solingen Demonstranten fordern lautstark „Gerechtigkeit“

Doch die Kundgebung mit rund 800 Menschen, die am frühen Nachmittag am Neumarkt startete und am Tatort in Höhscheid endete, war letztlich weder still noch unpolitisch. Bei Demonstrationen übliche Banner waren zwar nicht zu sehen. Dafür hallte immer wieder das türkische Wort „adalet“ – zu deutsch „Gerechtigkeit“ – laut durch die Straßen. Fahnen – überwiegend die bulgarische, aber auch türkische – prägten das Bild. „Kein Hass in Solingen“, skandierten manche Teilnehmer der Kundgebung. Einige von ihnen empörten sich dem Vernehmen nach darüber, dass zwar bulgarische Parlamentarier nach Solingen gekommen seien, aber kein Vertreter der Botschaft des südosteuropäischen Landes.