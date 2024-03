Ausstellung im Kunstmuseum Solingen Ein Blick hinter die Kulissen der SK

In diesem Jahr hat sich keiner der Teilnehmer beschwert, keiner hat, wie wir es in früheren Jahren erlebt haben, wutentbrannt seine Arbeit von der Wand gerissen, weil er nicht mit dem ihm zugewiesenen Platz oder der Auswahl der präsentierten Arbeit zufrieden war. Wir sind – so mein Eindruck – professioneller geworden. Und wenn man den Reaktionen des Publikums Glauben schenken darf, sieht man dies der aktuellen Ausstellung auch an.