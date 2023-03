Deutsche Meisterschaft der Pizzabäcker Pizza aus Solingen zählt zu den besten in Deutschland

Auf Sizilien geboren, hatte es ihn in jungen Jahren nach Genua gezogen. Dort nahm sich der Bäcker unter anderem der regionalen Spezialität Focaccia an. Später gelangte er nach Deutschland. Anfangs nach Köln, später nach Solingen, wo er erst bei „La Capannina“ an der Kasinostraße arbeitete – ehe er zur „o‘live“ kam. „Wir kennen uns seit zehn Jahren“, sagt Erdogan Aytemür, der Pisano an einem der vier Tage zur Deutschen Meisterschaft in Hamburg begleitete.