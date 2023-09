Polizeieinsatz in Solingen Tipp aus Sachsen bewahrt ältere Dame vor Trickbetrug

Wie das Polizeipräsidium berichtet, hatten Beamte aus Dresden die Solinger Kriminalpolizei darauf aufmerksam gemacht, dass Kriminelle auf dem Weg zur Wohnanschrift einer 84-Jährigen seien, um ihr einen hohen Geldbetrag abzunehmen. Sie hatten sich offenbar als falsche Polizisten ausgegeben. Kurz vor der Übergabe konnten die Beamten drei Tatverdächtige in der Nähe der Wohnanschrift ihres Opfers in Wald festnehmen. In dem Mercedes, mit dem die Verdächtigen unterwegs waren, hat die Polizei Gegenstände von erheblichem Wert sichergestellt. Ob es sich dabei um Beute aus vorangegangenen Straftaten handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.