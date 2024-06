Halter in Solingen sind zur Vorsicht aufgerufen Tierschützer warnen vor Giftködern

Die Tierschutzorganisation Peta warnt erneut vor Giftködern in der Kleingartenanlage an der Gabelsberger Straße in Solingen. Katzenhasser sollen in der Anlage regelmäßig mit Gift präparierte Köder auslegen. „Seit Oktober vergangenen Jahres starben in der Anlage allein zehn Katzen durch Giftköder“, teilt Pressereferentin Stefanie Bacher mit. Laut Polizei sei es unstrittig, dass es sich um Vergiftungen handelt, da die Tierleichen nah beieinander aufgefunden wurden. Eine Kleingartenbesitzerin habe in den Gärten zudem mehrere Nahrungsreste der Giftköder gefunden.