Happy End in Solingen : Hund Henry findet nach acht Jahren im Tierheim ein Zuhause

Solingen Acht Jahre lang hat Henry im Solinger Tierheim gelebt, nun hat er endlich eine Familie gefunden. Die Mitarbeiter freuen sich über diese besondere Vermittlung. Die neue Familie kennt den Hund bereits seit Jahren.

Im Solinger Tierheim gab es in der vergangenen Woche besonderen Grund zur Freude: Hund Henry wurde von einer Familie aufgenommen. Soweit, so normal – doch Henry lebte bereits seit acht Jahren in dem Tierheim. „Happy End für unseren Henry. Ein großer Wunsch ist in Erfüllung gegangen“, schrieb das Tierheim in einem Facebook-Beitrag am Montag.