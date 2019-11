Tescsafe – ein Wachstumschampion in Deutschland : Neue Halle und viele neue Kunden

Prokurist und Vertriebsleiter Maximilian Hermes (r.) und Geschäftsführer Knut Hermes von TecSafe. Das Unternehmen setzt seinen Wachstumskurs fort. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Tecsafe zählt auch in diesem Jahr zu den deutschen Wachstumschampions. Das junge Unternehmen von der Dingshauser Straße ist Spezialist für „Schaum nach Maß“.

Gut sechs Millionen Euro Umsatz erwartet Tecsafe-Geschäftsführer Knut Hermes in diesem Jahr. 2018 waren es 4,8 Millionen, 2015 noch 2,7 Millionen Euro. Der Sprung brachte der Firma von der Dingshauser Straße wieder einen Platz unter den 500 wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands ein – wie schon 2018 und 2017. Bei der von Focus und Statista aufgestellten Rangliste kam Tecsafe in der Gruppe verarbeitendes und produzierendes Gewerbe auf Rang 17 (ohne Automobil- und Maschinenbau).

„Wir sind in neuen Märkten gewachsen“, erläutert Maximilian Hermes, der Sohn des Firmengründers. Der Betriebs- und Vertriebsleiter stellte im September erstmals bei der „FachPack“-Messe in Nürnberg aus: „Das war für uns sehr erfolgreich.“ Tecsafe ist Spezialist für hochwertige Schaumstoff-Einlagen. Die werden nicht nur von Werkzeug- und Schneidwarenherstellern aus der Region geschätzt. „Alle Produzenten von Artikeln, die einen hohen Qualitätsanspruch haben oder besonders geschützt werden müssen“, sieht Knut Hermes als potentielle Kunden.

Info 2020 steht der zehnte Geburtstag an Geschichte Tecsafe wurde 2010 von Knut Hermes an der Schwertstraße gegründet. Ende 2015 bezog die GmbH die frühere Kronenberg-Zentrale an der Dingshauser Straße. Im Rahmen eines Joint Ventures wurde ab 2016 auch in San Diego produziert. Wachstumschampion Seit fünf Jahren ermitteln Focus und Statista die 500 wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands. Für das Ranking wird eine fünfstellige Zahl von Unternehmen angeschrieben. www.tecsafe.de

Neben den Schäumen werden auch Holz sowie Vollkunststoff eingesetzt und beispielsweise von Laboren sowie der Lebensmittelindustrie genutzt. Maximilian Hermes: „Alles muss reinraumfähig sein.“ So fertigt Tecsafe mit einem Kunden aus Köln für die Milchunion Hocheifel. Hermes: „Und mit einem anderen Kunden rüsten wir alle Werke von Zeiss Messtechnik aus.“ Aus der reinen Werkzeugaufbewahrung wurde ein System, mit dessen Hilfe sich auch optische Geräte, Computer, Elektromaschinen, Aufhängevorrichtungen und anderes sicher verwahren und transportieren lassen – selbst von der Bundeswehr genutzte Beatmungsgeräte.

Der Vorteil von Tecsafe liegt in der Flexibilität. Mit dem „SchaumDesigner“ können die Kunden ihre Wünsche selbst vorgeben; das webbasierte Konfigurationssystem sorgt für rund zwei Drittel des Umsatzes. Auch kleine Losgrößen sind möglich – vom Einzelstück bis zur Vollserie.

Unter dem Strich gibt es so viel Arbeit, dass Tecsafe jetzt rund eine halbe Million Euro in eine neue, 400 Quadratmeter große Lagerhalle investierte. In das innen sieben Meter hohe Gebäude lässt sich bei Bedarf noch eine Etage für die Produktion einziehen.

Fast fertig ist auch das mit Gas betriebene Blockheizkraftwerk. Es soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. „Wir haben unser Energiekonzept umgestellt“, berichtet Knut Hermes. „Neben der Kosteneinsparung steht der Umweltgedanke im Vordergrund. Wir haben immer nur in Schritten investiert, denn unser Hauptwachstum finanzieren wir aus den laufenden Einnahmen.“ Rund 150.000 Euro kosteten die neue LED-Beleuchtung und das Kraftwerk. Hermes: „Wir arbeiten im Zweischicht-Betrieb und können gut zwei Drittel des Stroms selbst nutzen.“

40 Mitarbeiter sind inzwischen für TecSafe im Einsatz. Viele wurden im Werk für ihre Tätigkeit ausgebildet, besuchten Sprachkurse und andere Seminare. Hermes: „Damit haben wir die besten Erfahrungen gemacht. In der Konstruktion arbeiten beispielsweise zwei Kräfte, die als Produktionshelfer begonnen haben.“ Neben der Belegschaft wuchs auch der Maschinenpark: Neben einer zweiten Anlage für automatische Zuschnitte wurden vier weitere Fräsanlagen angeschafft. Mit ihnen verfügt Tecsafe jetzt über 25.

Ein Ende des Wachstums erwartet Knut Hermes nicht: „Wir sind inzwischen auch im europäischen Ausland sehr aktiv. Wir werden uns in den nächsten Jahren sehr intensiv mit den Hochpreismärkten in der Schweiz, in Skandinavien und den Benelux-Staaten befassen. Dort wollen wir Fuß fassen.“