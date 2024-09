Neue Hintergründe Kamera filmte Solingen-Attentäter beim Messerkauf

Der Minister verriet demnach in der vertraulichen Runde der Innenpolitiker auch neue Details zu einem Bekennervideo, das über Kanäle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verbreitet worden war: Das Video sei tatsächlich in Solingen gedreht worden. Es sei inzwischen von den Sicherheitsbehörden gelöscht und nicht mehr zu finden. Wie die Videos vom Attentäter zum IS gelangten, werde noch ermittelt.