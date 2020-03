Tarifeinigung : Metall und Elektro: Tarifpartner einigen sich

Solingen Die Tarifpartner in der Metall- und Elektrobranche einigen sich schnell.

„Wir haben in vertrauensvollen Verhandlungen ein tolles gemeinsames Ergebnis erzielt. Wie 2010 haben wir in NRW einen Abschluss erzielen können, der uns in der gegenwärtigen Situation Sicherheit gibt“, sagt der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes Solingen, Horst Gabriel. Er war an den Verhandlungen beteiligt und lobt das Ergebnis, „das wie 2010 Geschichte schreiben wird“, so der Chef des Walder Unternehmens Emde GmbH.