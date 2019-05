Targobank : Die Targobank betreut in Solingen über 10.500 Kunden

Die Targobank betreut in Solingen über 10.500 Kunden

Solingen Targobank gibt nun auch Kredite für Geschäftskunden aus.

(uwv) Die Targobank hat im Geschäftsjahr 2018 ihren Wachstumskurs in Solingen fortgesetzt. So legten die Konsumentenkredite um 10,2 Prozent auf 35,2 Millionen Euro zu. Die Zahl der Girokonten erhöhte sich um gut ein Prozent auf über 4000. „Zu unserem klassischen Standbein der Ratenkredite im Privatkundengeschäft ist Anfang 2018 der Bereich Geschäftskunden neu hinzugekommen. Hier zieht die Kreditnachfrage aktuell stark an. Seit diesem Jahr können auch Personengesellschaften und Eigentümer geführte Kapitalgesellschaften wie GmbH, GbR, OHG und KG die Geschäftskunden-Services der Targobank nutzen“, erläutert Filialleiter Guido Otte.