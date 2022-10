Zeugensuche in Solingen : Tankstelle an Merscheider Straße überfallen

Eine Tankstelle an der Merscheider Straße in Solingen ist in der Nacht zu Montag überfallen worden. Der Täter bedrohte den Kassierer mit einem Messer und schlug ihn mehrfach.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat der Mann gegen 3 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und ging unmittelbar hinter den Kassenbereich. Dort bedrohte er den 55-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und forderte Bargeld. Nachdem der Angestellte ihm das Geld ausgehändigt hatte, zwang der Täter ihn, ihn aus der Tankstelle zu begleiten. Dabei schlug der Unbekannte dem 55-Jährigen mehrfach gegen Kopf und Körper und verletzte ihn leicht.

Mit dem Geld und ebenfalls geraubten Zigaretten flüchtete der Täter nach bisherigem Ermittlungsstand über die Merscheider Straße in Richtung Ankerstraße. Der Unbekannte wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank beschrieben. Er sprach Deutsch mit Akzent. Bei der Tat war der Mann mit einer schwarzen Jacke bekleidet, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Er trug eine schwarze Mund- und Nasenbedeckung und eine hellblaue Jeans.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

(red)