Ballettschule International in Solingen : Tänzerin vermisst Bühne und Publikum

Julie Martin hat in ihrer bisherigen Karriere an zahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben teilgenommen. Unter anderem wurde sie Vize-Meisterin und Deutsche Meisterin in der Kategorie Jazz sowie Dritte bei der Weltmeisterschaft 2013 in Brighton. Foto: Peter Meuter

Solingen „The show must go on“ ist eine beliebte Phrase im Show-Business – bis mit Corona auf allen Bühnen die Lichter ausgingen. Das bekam auch die Solingerin Julie Martin zu spüren.

Julie Martin hat beim Blick auf ihre Berufssparte keine rosarote Brille auf: Als Tochter einer Ballerina wusste die heute 30-jährige Tänzerin schon immer, was es heißt, „einen Beruf voller Risiken und mit viel Konkurrenz ergriffen zu haben“. Doch Martin ist ehrgeizig, diszipliniert und vor allem talentiert. Also schaffte sie das, wovon viele andere Tänzer allenfalls träumen können: Sie eroberte sich in einem schillernden Segment einen etablierten Platz auf der Bühne und war bis ins Frühjahr hinein regelmäßig in den Musicals „Die Päpstin“ und „Der Ring“ zu sehen.

Zwei Engagements, die Martin ganz schön auf Trab hielten. Denn das Festspielhaus Neuschwanstein, wo sie Teil eines großen Ensembles war, ist in Füssen. Nicht gerade um die Ecke für einen Menschen, der zusätzlich noch in der Ballettschule International in Solingen arbeitet. Hier entwirft die junge Frau seit Jahren erfolgreich Choreografien für internationale Tanz-Wettbewerbe und ist zudem Dozentin für Jazz, Modern und Contemporary.

Info Ausbildung in Stuttgart an der „Dance Academy“ Zur Person Die gebürtige Bonnerin Julie Martin ist die Tochter der ehemaligen klassischen Ballett-Solistin Carole Niclas, die 1997 die Ballettschule International in Solingen übernahm. Als Kind lebte sie unter anderem drei Jahre in der Schweiz. Aufgewachsen ist sie in Solingen, wo sie Abitur machte und zunächst Gymnasiallehrerin für Sport und Französisch werden wollte. Nach einem Praktikum im Rahmen ihres Studiums entschied sie sich gegen den Lehrer-Beruf. Stattdessen begann sie als 24-Jährige eine tänzerische Ausbildung an der „Professional Dance Academy“ in Stuttgart, die sie als diplomierte Tänzerin, Pädagogin und Choreografin abschloss.

„Man kann sich also denken, dass ich bis vor einigen Monaten noch ganz schön viel zu tun hatte“, sagt Martin. „Werktags war ich fast rund um die Uhr in der Ballettschule im Einsatz, und am Wochenende stand ich auf der Bühne des Musiktheaters in Bayern.“ Über zwei Jahre sei das so gegangen – bis im März der Corona-Lockdown kam. „Da war von heute auf morgen Schluss mit allem“, resümiert Martin und ergänzt, dass sie viel Glück im Unglück hatte: „Schließlich ging es in der Ballettschule schon nach kurzer Zeit mit Online-Tanz-Tutorials weiter.“

„Durch diese Tätigkeit und den analogen Unterricht, der bereits im Mai wieder anlief, konnte ich mich auch in den letzten Monaten gut über Wasser halten – anders als die meisten meiner Kollegen, die es deutlich härter getroffen hat.“ Denn Tänzer seien nach wie vor überwiegend freiberuflich tätig. „Eine Ausnahme stellen allenfalls die Mitglieder von Ensembles an staatlichen Häusern dar.“ Diese Künstler hätten „vermutlich alle Kurzarbeitergeld erhalten, während den übrigen Tänzern fast nur der Antrag auf Soforthilfe blieb“.

Auch sie habe diesen Antrag gestellt und 9000 Euro bekommen. Darum könne sie auch nicht sagen, „dass mich der Staat im Stich gelassen hat“. Es sei denn, sie müsse plötzlich die Corona-Soforthilfe wieder zurückzahlen: „Das wäre dann der Fall, wenn das Geld tatsächlich nur für Betriebskosten gedacht war.“ Davor sei vielen Tänzern bange, „weil wir außer Fahrtkosten und Ballett-Bekleidung eigentlich keine Betriebskosten haben“. Die Soforthilfe sei aber dennoch wichtig gewesen, „da sie in den meisten Fällen den Lebensunterhalt sicherte“.

Mit der Folge, dass das Geld nun überwiegend nicht mehr existiere. „Müsste es jetzt unerwartet an den Staat zurückfließen, würde das bedeuten, dass ganz viele Tänzer schlagartig Tausende Euro an Schulden hätten und keine Ahnung, wie sie diese Schulden wieder loswerden können“. Denn die meisten Tänzer würden ja schon in normalen Zeiten „kaum genug Geld verdienen, um etwas sparen zu können“. Hinzu komme, dass unsicher sei, „wann wir zu diesen normalen Zeiten mit ausgebuchten Häusern wieder zurückkehren werden“.

Aktuell seien die meisten daher schon froh, „wenn es hier und da mal ein E-Casting oder vielleicht ein Vortanzen im Rahmen einer Audition gibt“. So sei es auch ihr ergangen, als sie „vor ein paar Wochen endlich mal wieder zu einem Vortanzen für einen bekannten Künstler eingeladen wurde“. Dabei habe sie indes feststellen müssen, „dass derzeit offenbar wirklich nur die Besten der Besten eine Einladung kriegen“. Hintergrund seien „die strengen Corona-Vorschriften, die es verhindern, viele Tänzer auf einen Schlag einzuladen“. Und weil der Markt aktuell „randvoll mit exzellenten Tänzern“ sei, „die schlagartig arbeitslos geworden sind und kollektiv auf eine Einladung zu einer Audition hoffen“, sei die Konkurrenz enorm. „Da befindet man sich momentan leider auch im Wettbewerb mit vielen Talenten aus den Niederlanden oder Belgien.“