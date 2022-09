Ansichtssache : Symbolpolitik, die zum Scheitern verurteilt ist

Das Neun-Euro-Ticket ist im August ausgelaufen. Foto: dpa/Oliver Berg

Meinung Das Neun-Euro-Ticket konnte nicht über die Schwächen in der Verkehrspolitik täuschen. Zumal am Ende weiter die Bürger entscheiden.

Manch einer mag es zwar nur ungern hören. Aber das Neun-Euro-Ticket ist bestenfalls Ausdruck einer Symbolpolitik gewesen, die an den eigentlichen Problemen vorbeigeht. Gewiss wird es den einen oder anderen gegeben haben, der sich – mit Vorliebe an Wochenenden – in überfüllte Nahverkehrszüge gezwängt hat, um einen günstigen Ausflug zu unternehmen. Und es sollte ebenfalls nicht unter den Teppich gekehrt werden, dass es auch in Solingen viele Leute gibt, die sich solche Ausflüge zu den sonst üblichen Preisen nicht leisten können und darum froh über das Neun-Euro-Ticket waren.

Doch abgesehen davon, dass man eine Sozial- und Wirtschaftspolitik, die diesen Namen verdient, gewiss nicht durch günstige Preise im ÖPNV ersetzen kann, hat das Ticket auch noch aus einem anderen Grund den Härtetest nicht bestanden. Es ist nicht gelungen, Berufspendler in erwähnenswerter Zahl zum Umstieg vom Auto auf den ÖPNV zu bewegen. Wie auch – schließlich sind Bus und Bahn sogar in einer Region wie dem Bergischen durch Verspätungen und Ausfälle eine Zumutung, die selbst mit einem Gratisticket nicht besser wird. Und woran sich im Übrigen in absehbarer Zeit kaum etwas ändern dürfte. Denn zum einen würden Verbesserungen erst in Jahren Wirkung zeigen. Und zum anderen fehlt ohnehin das Geld, um etwas an den Zuständen bei den S-Bahnen in Richtung Düsseldorf oder Köln oder im Busangebot in Solingen zu ändern.

Im besten Fall war das Neun-Euro-Ticket, das bundesweit 2,5 Milliarden Euro gekostet hat, also tatsächlich nur eine Symbolpolitik, die gleichzeitig nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass die Verkehrswende, so wie geplant, kaum funktioniert. Zumal es nicht allein das vollkommen unzureichende Angebot bei Bus und Bahn ist, dass einer Änderung der Mobilität im Weg steht. So existieren – neben der Freiheit, selbst über seine Fortbewegung zu bestimmen – nämlich durchaus noch andere Gründe, das Auto zu benutzen. Man denke nur an Personen, die sich abends im ÖPNV nicht wohl fühlen. Das hat die Politik ernst zu nehmen und zu akzeptieren.