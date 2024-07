Neues Geschäft an der Kölner Straße Süße Gaumenfreuden bei „Nüsse Baran“

Mohammed Hamakaro greift in eine Schütte und holt eine in goldenes Papier verpackte Praline heraus, die in ihrer Form an einen Goldbarren erinnert. „Made in Dubai“ steht darauf. „Das ist wirklich edle Schokolade“, sagt er. Dabei achtet er sehr darauf, dass die Lebensmittel für seine muslimischen Kunden „halal“ sind, also nach den islamischen Speisegeboten erlaubt sind. Das gilt auch für das Fruchtgummi eines bekannten deutschen Herstellers, das zum Großteil vegan ist, also auf den Zusatz von tierischen Produkten wie Gelatine verzichtet.