Schulen in Solingen am Montag geschlossen : Sturmtief „Sabine“ sorgt für Absagen

Schulen in Solingen am Montag geschlossen

Solingen In Deutschland wird es stürmisch. Im Bergischen können bereits am Sonntag gegen 16 Uhr orkanartige Böen auftreten. Das Krisenmanagement der Stadt Solingen hat darauf reagiert und Vorkehrungen getroffen.

Am Montag, 10. Februar, findet an allen städtischen Schulen kein Unterricht statt. Schüler müssen nicht zur Schule kommen. Sie werden allerdings nicht vor verschlossenen Türen stehen, eine Betreuung ist sichergestellt. Eltern, die dieses Angebot nutzen wollen oder weitere Informationen benötigen, müssen sich dazu mit der jeweiligen Schule in Verbindung setzen. Am Dienstag wird der Unterricht voraussichtlich wieder stattfinden.