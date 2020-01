Höhscheid : Erneute Auszeichnung für Studio Bachmannkern

Höhscheid Das Designstudio für Marke und Kommunikation im Raum wurde mit dem BrandEx-Award in Silber ausgezeichnet.

(red) Auch im neuen Jahr hält die Serie der Auszeichnungen für das Studio Bachmannkern von der Gasstraße in Höhscheid weiter an: Bei der Awardshow in Dortmund nahm das Team von Studio Bachmannkern die Trophäe des BrandEx Awards in Silber entgegen.

Die Auszeichnung für das Designstudio für Marke und Kommunikation im Raum gab es für das Projekt „Bundesdruckerei – Mit Sicherheit erfolgreich“. Nach Iconic und German Design Award hat Bachmannkern nun schon den dritten Wettbewerb in Folge gewonnen.

Unter dem Motto „Einfach sicher zusammenarbeiten“ hatte sich die Bundesdruckerei mit innovativen Sicherheitslösungen auf der Hannover Messe Industrie 2018 präsentiert. Die digitale Welt ist im Wandel und mit ihr die Anforderung an die Sicherheit von Daten. Ein Bereich, der das Fachpublikum der Messe besonders interessierte.

Das Studio Bachmannkern entwickelte für den Auftritt ein immersives Standkonzept, das dem Besucher die Möglichkeit bot, Themen, von Dokumentenprüfung bis hin zu vertraulicher Kommunikation bei besonderem Schutzbedarf, direkt zu erleben. Ziel war es, jeden Leitgedanken in Themenschwerpunkte aufzubrechen und eigenständig in den Raum zu übertragen, um so ein nachhaltiges Erlebnis zu schaffen. „Wir leben in einer Welt des ständigen Datenaustausches, der überall auf der Welt – Sekunde für Sekunde – stattfindet. Das ist konzeptionell sehr gut auf dem Stand der Bundesdruckerei umgesetzt“, heißt es in der Bewertung der Jury zur neuerlichen Auszeichnung. Besonders deutlich werde die Verbindung der Produkte mit den Besuchern, die sich sehr dynamisch und fokussiert darstellt. „Daher haben wir uns entschieden, dieses Projekt mit dem BrandEx-Award in Silber in der Kategorie Architecture Best Stand M zu verleihen“, so die Jury.