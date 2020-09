Solingen strukturiert die Corona-Tests neu : „Zahlen werden stark nach oben gehen“

Chefarzt Winfried Randerath zeigt in das Zelt, durch dass man in Bethanien zum Corona-Testzentrum kommt. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Ärzte und Verwaltung erwarten im Herbst viele neue Corona-Fälle. Die Struktur der Tests wurde deshalb für die Klingenstadt angepasst. Das Krankenhaus Bethanien spielt dabei weiter eine zentrale Rolle.

Der erste Lockdown liegt ein halbes Jahr zurück, und die Pandemie ist noch lange nicht vorüber. Vertreter der Solinger Stadtverwaltung, des Krankenhauses Bethanien und der niedergelassenen Ärzte betonten aber am Mittwochnachmittag, dass man in Solingen gut aufgestellt sei. Eine neue Struktur der Corona-Tests soll auch in den kommenden Monaten garantieren, dass Erkrankungen schnell erkannt und behandelt werden können.

„Wir sehen etwas angespannt in die nähere Zukunft“, sagte Prof. Dr. Winfried Randerath. Herbst und Winter sind die Zeit der Atemwegsinfekte und der Grippe – zusätzlich zu Covid 19. „Das wird uns die nächsten Monate sehr beschäftigen“, betonte der Chefarzt des Krankenhauses. „Wir können die Symptome nicht unterscheiden.“ Also muss mehr getestet werden.

Dabei wird Bethanien weiter eine führende Rolle haben. Bisher wurden in Aufderhöhe rund 8000 Patienten getestet. 305 trugen das Virus in sich, etwa 90 wurden stationär behandelt, zwölf Patienten starben im Haus. Aktuell liegen noch drei Erkrankte auf den Stationen, ein Patient muss beatmet werden.

Das Lungenfachkrankenhaus öffnet sein Testzentrum montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr. Ab kommender Woche bietet Bethanien auch mobile Tests zuhause an. Diese lagen bisher in den Händen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) – anfänglich waren auch Mitglieder des Malteser Hilfsdiensts ehrenamtlich im Einsatz. In den Bethanien-Teams werden studentische Hilfskräfte mit im Einsatz sein. Der Außer-Haus-Service habe den Vorteil, „dass möglicherweise Infizierte gar nicht in die Praxen müssen“, unterstrich Randerath.

18 Solinger Hausarztpraxen stehen trotzdem bereit, bei Solingerinnen und Solingern Abstriche zu machen, die dann ans Labor geschickt werden. Eine Liste der Praxen findet sich auf der Seite coronavirus.nrw.

„Im Herbst werden die Zahlen stark nach oben gehen. Solingen war aber vom ersten Tag an viel besser aufgestellt als andere Regionen“, lobte Dr. Stephan Lenz, der für die Kassenärztliche Vereinigung. „Dass wir früh ein Testzentrum etabliert haben, war Gold wert. Es gab keine Eitelkeiten.“ Inzwischen sichern auch Rahmenvereinbarungen, wie die Tests finanziert werden.

Rund 500.000 Euro, schätzt Beigeordneter Jan Welzel, werden die Tests alleine die Stadt kosten. Denn nicht für alle der zehn Fallgruppen, in die mögliche Infizierte eingeteilt werden (etwa Beschäftigte in Kindertagesstätten, Reiserückkehrer), gibt es Geld. „Da bleibt etwa die Hälfte am öffentlichen Gesundheitsdienst hängen.“

Die Stadt Solingen hat gerade Reihentests in den Altenheimen durchgeführt, die durch eine wissenschaftliche Untersuchung begleitet wurden. Bei den 2065 Proben gab es keine Auffälligkeiten. Jetzt folgen Untersuchungen bei Menschen mit Behinderungen und ihren Betreuern.

„Die Menschen draußen verstehen es nicht“, kritisierte Welzel die Diskrepanz zwischen dem, was Bundes- und Landespolitiker oft erklärten, und dem, was vor Ort möglich sei. Oberbürgermeister Tim Kurzbach erinnerte an die Anfänge der Pandemie und ihrer Bekämpfung: „Es gab keine Blaupause. Und für viele war alles noch gar kein Problem – aber wir hatten unser Solinger Netzwerk.“ Besonders die Teams in Bethanien „waren und sind ein Glücksfall für die Stadt“.