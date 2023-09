Frau wird in Solingen bei Auseinandersetzung verletzt Streit zwischen zwei Familien führt zu Polizeieinsatz

„Der erste Notruf erreichte uns gegen 19.15 Uhr“, schilderte der Polizeisprecher am Montagvormittag die Vorkommnisse vom Vorabend. Da zunächst nicht klar war, was die Beamten vor Ort erwarten würde, setzten sich insgesamt vier Streifenwagen in Bewegung, die – am Ort des Geschehens angekommen – auf rund 20 Personen in zwei unterschiedlichen Gruppen trafen, die sich wiederum in einer Auseinandersetzung gegenüberstanden. Wie sich später herausstellte, hatte der fünfjährige Junge, als er sich beim Spielen verletzt hatte, zunächst begonnen, laut zu schreien – woraufhin Verwandte des Kindes sowie Mitglieder einer anderen Familie auf den Plan getreten waren.